FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Talisca adına mutluyum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Brann'ı 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde Fred mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE BREZİLYALI FUTBOLCUNUN SÖZLERİ

Fred: Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

TALISCA SÖZLERİ

"Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz." dedi.