CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 27 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 08:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)

17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Brentford - Manchester United

17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 Leeds United - Bournemouth

17:00 Crystal Palace - Liverpool

17:00 Manchester City - Burnley

19:30 Nottingham Forest - Sunderland

22:00 Tottenham - Wolverhampton

İspanya - LaLiga

15:00 Getafe - Levante

17:15 Atletico Madrid - Real Madrid

19:30 Mallorca - Deportivo Alaves

22:00 Villarreal - Athletic Bilbao

İtalya - Serie A

16:00 Como - Cremonese

19:00 Juventus - Atalanta

21:45 Cagliari - Inter

Fransa - Ligue 1

18:00 Lorient - Monaco

20:00 Toulouse - Nantes

22:05 PSG - Auxerre

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg - RB Leipzig

16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

16:30 Heidenheim - Augsburg

16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen

19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:20 Al Riyadh - Neom SC

18:35 Al Najma - Al Fayha

21:00 Al Fateh - Al-Qadsiah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Menajeri açıkladı! Szymanski ve Mourinho...
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 26 Eylül 2025 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken sözler! Maçın ardından dikkat çeken sözler! 08:53
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 08:31
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Daha Eski
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05