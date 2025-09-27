Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
27 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)
17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Brentford - Manchester United
17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion
17:00 Leeds United - Bournemouth
17:00 Crystal Palace - Liverpool
17:00 Manchester City - Burnley
19:30 Nottingham Forest - Sunderland
22:00 Tottenham - Wolverhampton
İspanya - LaLiga
15:00 Getafe - Levante
17:15 Atletico Madrid - Real Madrid
19:30 Mallorca - Deportivo Alaves
22:00 Villarreal - Athletic Bilbao
İtalya - Serie A
16:00 Como - Cremonese
19:00 Juventus - Atalanta
21:45 Cagliari - Inter
Fransa - Ligue 1
18:00 Lorient - Monaco
20:00 Toulouse - Nantes
22:05 PSG - Auxerre
Almanya - Bundesliga
16:30 Wolfsburg - RB Leipzig
16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund
16:30 Heidenheim - Augsburg
16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen
19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:20 Al Riyadh - Neom SC
18:35 Al Najma - Al Fayha
21:00 Al Fateh - Al-Qadsiah
