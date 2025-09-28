Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)
17.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
16.00 İstanbulspor-Boluspor
19.00 Hatayspor-Bandırmaspor
19.00 Serik Spor-Erzurumspor F
İngiltere - Premier Lig
16.00 Aston Villa-Fulham
18.30 Newcastle United-Arsenal
İspanya - LaLiga
15.00 Rayo Vallecano-Sevilla
17.15 Elche-Celta Vigo
19.30 Barcelona-Real Sociedad
22.00 Real Betis-Osasuna
İtalya - Serie A
13.30 Sassuolo-Udinese
16.00 Roma-Hellas Verona
16.00 Pisa-Fiorentina
19.00 Lecce-Bologna
21.45 Milan-Napoli
Fransa - Ligue 1
16.00 Nice-Paris FC
18.15 Metz-Le Havre
18.15 Lille-Lyon
18.15 Angers-Brest
21.45 Rennes-Lens
Almanya - Bundesliga
16.30 Freiburg-Hoffenheim
18.30 Köln-Stuttgart
20.30 Union Berlin-Hamburg
