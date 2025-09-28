Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

17.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

16.00 Manisa FK-Bodrum FK

16.00 İstanbulspor-Boluspor

19.00 Hatayspor-Bandırmaspor

19.00 Serik Spor-Erzurumspor F

İngiltere - Premier Lig

16.00 Aston Villa-Fulham

18.30 Newcastle United-Arsenal

İspanya - LaLiga

15.00 Rayo Vallecano-Sevilla

17.15 Elche-Celta Vigo

19.30 Barcelona-Real Sociedad

22.00 Real Betis-Osasuna

İtalya - Serie A

13.30 Sassuolo-Udinese

16.00 Roma-Hellas Verona

16.00 Pisa-Fiorentina

19.00 Lecce-Bologna

21.45 Milan-Napoli

Fransa - Ligue 1

16.00 Nice-Paris FC

18.15 Metz-Le Havre

18.15 Lille-Lyon

18.15 Angers-Brest

21.45 Rennes-Lens

Almanya - Bundesliga

16.30 Freiburg-Hoffenheim

18.30 Köln-Stuttgart

20.30 Union Berlin-Hamburg

