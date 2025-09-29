Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor

17.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor

20.00 Adana Demirspor SMS Grup Sarıyerspor

İngiltere - Premier Lig

22.00 Everton-West Ham United

İspanya - LaLiga

22.00 Valencia-Real Oviedo

İtalya - Serie A

19.30 Parma-Torino

21.45 Genoa-Lazio

