Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Pafos FC - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)

İspanya - LaLiga

21:00 Valencia - Real Oviedo

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...