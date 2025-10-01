CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 1 Ekim Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 1 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 08:37
BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)

19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)

22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

