Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Viktoria Plzen - Malmö FF (TRT Tabii Spor 4)
19:45 Ludogorets Razgrad - Real Betis
19:45 Bologna - Freiburg (TRT Tabii Spor 2)
19:45 Brann - Utrecht (TRT Tabii Spor 3)
19:45 Panathinaikos - Go Ahead Eagles
19:45 FCSB - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)
19:45 Roma - Lille (TRT Tabii Spor)
19:45 Celtic - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
22:00 Basel - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Nottingham Forest - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb
22:00 Sturm Graz - Rangers (TRT Tabii Spor 6)
22:00 Porto - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Celta Vigo - PAOK (TRT Tabii Spor)
22:00 Lyon - Salzburg (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Feyenoord - Aston Villa (TRT Tabii Spor)
22:00 Genk - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)
UEFA Konferans Ligi
19:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans
19:45 Noah - Rijeka
19:45 Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps
19:45 Dynamo Kiev - Crystal Palace (TRT Tabii Spor 6)
19:45 KuPS Kuopio - Drita
19:45 Omonia Nicosia - Mainz 05
19:45 Lausanne Sports - Breidablik
19:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija
19:45 Lech Poznan - Rapid Wien
22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 Celje - AEK Atina
22:00 Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova
22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk
22:00 Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers
22:00 Shelbourne - Hacken
22:00 Slovan Bratislava - RC Strasbourg
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...