Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 2 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 08:26
Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Viktoria Plzen - Malmö FF (TRT Tabii Spor 4)

19:45 Ludogorets Razgrad - Real Betis

19:45 Bologna - Freiburg (TRT Tabii Spor 2)

19:45 Brann - Utrecht (TRT Tabii Spor 3)

19:45 Panathinaikos - Go Ahead Eagles

19:45 FCSB - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

19:45 Roma - Lille (TRT Tabii Spor)

19:45 Celtic - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Fenerbahçe - Nice (TRT 1)

22:00 Basel - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Nottingham Forest - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb

22:00 Sturm Graz - Rangers (TRT Tabii Spor 6)

22:00 Porto - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Celta Vigo - PAOK (TRT Tabii Spor)

22:00 Lyon - Salzburg (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Feyenoord - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

22:00 Genk - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)

UEFA Konferans Ligi

19:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans

19:45 Noah - Rijeka

19:45 Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps

19:45 Dynamo Kiev - Crystal Palace (TRT Tabii Spor 6)

19:45 KuPS Kuopio - Drita

19:45 Omonia Nicosia - Mainz 05

19:45 Lausanne Sports - Breidablik

19:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija

19:45 Lech Poznan - Rapid Wien

22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar

22:00 Celje - AEK Atina

22:00 Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova

22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc

22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk

22:00 Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)

22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers

22:00 Shelbourne - Hacken

22:00 Slovan Bratislava - RC Strasbourg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
"F.Bahçe favoriler arasında!"
“Aynadaki Yabancı” Cumartesi başlıyor!
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 29 Türk aktivist alıkonuldu | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
