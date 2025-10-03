CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 3 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Ekim Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 08:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 3 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

20:00 Trabzonspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Boluspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Çorum FK - Manisa FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 Bournemouth - Fulham

İspanya - LaLiga

22:00 Osasuna - Getafe

İtalya - Serie A

21:45 Hellas Verona - Sassuolo

Fransa - Ligue 1

21:45 Paris FC - Lorient

Almanya - Bundesliga

21:30 Hoffenheim - Köln

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

G.Saray'da pamuk eller cebe!
"Tokat gibi cevap verdi"
