Bugünkü maçlar 3 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

20:00 Trabzonspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Boluspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Çorum FK - Manisa FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 Bournemouth - Fulham

İspanya - LaLiga

22:00 Osasuna - Getafe

İtalya - Serie A

21:45 Hellas Verona - Sassuolo

Fransa - Ligue 1

21:45 Paris FC - Lorient

Almanya - Bundesliga

21:30 Hoffenheim - Köln

