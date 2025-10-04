Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
4 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 2)
17:00 Kocaelispor - Eyüpspor (beIN Sports 2)
20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Pendikspor - Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
16:00 Erzurumspor FK - Van Spor FK (TRT Spor)
19:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Leeds United - Tottenham
17:00 Arsenal - West Ham United
17:00 Manchester United - Sunderland
19:30 Chelsea - Liverpool
İspanya - LaLiga
15:00 Real Oviedo - Levante
17:15 Girona - Valencia
19:30 Athletic Bilbao - Mallorca
22:00 Real Madrid - Villarreal
İtalya - Serie A
16:00 Lazio - Torino
16:00 Parma - Lecce
19:00 Inter - Cremonese
21:45 Atalanta - Como
Fransa - Ligue 1
18:00 Metz - Marsilya
20:00 Brest - Nantes
22:05 Auxerre - Lens
Almanya - Bundesliga
16:30 Werder Bremen - St. Pauli
16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin
16:30 Augsburg - Wolfsburg
16:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig
19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...