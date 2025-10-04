CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Ekim Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:24
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 2)

17:00 Kocaelispor - Eyüpspor (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Pendikspor - Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK - Van Spor FK (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Leeds United - Tottenham

17:00 Arsenal - West Ham United

17:00 Manchester United - Sunderland

19:30 Chelsea - Liverpool

İspanya - LaLiga

15:00 Real Oviedo - Levante

17:15 Girona - Valencia

19:30 Athletic Bilbao - Mallorca

22:00 Real Madrid - Villarreal

İtalya - Serie A

16:00 Lazio - Torino

16:00 Parma - Lecce

19:00 Inter - Cremonese

21:45 Atalanta - Como

Fransa - Ligue 1

18:00 Metz - Marsilya

20:00 Brest - Nantes

22:05 Auxerre - Lens

Almanya - Bundesliga

16:30 Werder Bremen - St. Pauli

16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin

16:30 Augsburg - Wolfsburg

16:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

