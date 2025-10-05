Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ekim Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
14.30 Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor
16.00 Özbelsan Sivasspor-Serik Spor
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor
19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor
İngiltere - Premier Lig
16.00 Everton-Crystal Palace
16.00 Aston Villa-Burnley
16.00 Newcastle United-Nottingham Forest
16.00 Wolverhampton-Brighton
18.30 Brentford-Manchester City
İspanya - LaLiga
15.00 Deportivo Alaves-Elche
17.15 Sevilla-Barcelona
19.30 Real Sociedad-Rayo Vallecano
19.30 Espanyol-Real Betis
22.00 Celta Vigo-Atletico Madrid
İtalya - Serie A
13.30 Udinese-Cagliari
16.00 Fiorentina-Roma
16.00 Bologna-Pisa
19.00 Napoli-Genoa
21.45 Juventus-Milan
Fransa - Ligue 1
16.00 Lyon-Toulouse
18.15 Monaco-Nice
18.15 Le Havre-Rennes
18.15 RC Strasbourg-Angers
21.45 Lille-PSG
Almanya - Bundesliga
16.30 Stuttgart-Heidenheim
18.30 Hamburg-Mainz 05
20.30 Borussia Mönchengladbach-Freiburg
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...