CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Ekim Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 07:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ekim Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

14.30 Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serik Spor

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor

İngiltere - Premier Lig

16.00 Everton-Crystal Palace

16.00 Aston Villa-Burnley

16.00 Newcastle United-Nottingham Forest

16.00 Wolverhampton-Brighton

18.30 Brentford-Manchester City

İspanya - LaLiga

15.00 Deportivo Alaves-Elche

17.15 Sevilla-Barcelona

19.30 Real Sociedad-Rayo Vallecano

19.30 Espanyol-Real Betis

22.00 Celta Vigo-Atletico Madrid

İtalya - Serie A

13.30 Udinese-Cagliari

16.00 Fiorentina-Roma

16.00 Bologna-Pisa

19.00 Napoli-Genoa

21.45 Juventus-Milan

Fransa - Ligue 1

16.00 Lyon-Toulouse

18.15 Monaco-Nice

18.15 Le Havre-Rennes

18.15 RC Strasbourg-Angers

21.45 Lille-PSG

Almanya - Bundesliga

16.30 Stuttgart-Heidenheim

18.30 Hamburg-Mainz 05

20.30 Borussia Mönchengladbach-Freiburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Daha Eski
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29
RAMS Park'ta kırmızı kart! RAMS Park'ta kırmızı kart! 00:29
Chelsea Liverpool'a acımadı! Chelsea Liverpool'a acımadı! 00:29