Bugünkü maçlar 7 Ekim Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası U20 - Son 16 Turu

22:30 Ukrayna U20 - İspanya U20

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu

18:00 Gintra Universitetas - Farum BK

20:00 Hacken - Katowice

20:00 Hammarby - Brann

21:45 Sporting CP - Rosengard

