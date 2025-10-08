CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 08:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Twente - Chelsea

19:45 Real Madrid - Roma

22:00 St. Pölten - Atletico Madrid

22:00 Manchester United - Valerenga

22:00 Wolfsburg - PSG

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu

15:00 Young Boys - SFK 2000

15:45 Slavia Praha - Austria Wien

19:00 Inter Milano - Vllaznia

19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring

19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU

19:30 Koge - Glasgow City

20:00 Anderlecht - Sporting Braga

20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko

20:00 Grasshopper - Ajax

20:00 Sparta Prag - Ferencvaros

21:00 Breidablik - Spartak Subotica

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

