Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Twente - Chelsea
19:45 Real Madrid - Roma
22:00 St. Pölten - Atletico Madrid
22:00 Manchester United - Valerenga
22:00 Wolfsburg - PSG
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu
15:00 Young Boys - SFK 2000
15:45 Slavia Praha - Austria Wien
19:00 Inter Milano - Vllaznia
19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring
19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU
19:30 Koge - Glasgow City
20:00 Anderlecht - Sporting Braga
20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko
20:00 Grasshopper - Ajax
20:00 Sparta Prag - Ferencvaros
21:00 Breidablik - Spartak Subotica
