Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı: Ambargo kalkmalı!

Eski futbolcu Mesut Özil, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) "KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kaldırılmalı" çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 23:49
Eski futbolcu Mesut Özil, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) "KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kaldırılmalı" çağrısında bulundu.

Özil, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki kabulde Tatar, egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm politikasının hayata geçmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılı olmalarına rağmen ambargo ve izolasyonlar nedeniyle büyük haksızlığa uğradıklarını vurgulayarak, bunun bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Tatar, Özil'e Kıbrıs meselesi konusunda bilgi vererek, ortaya koyduğu 2 devletli çözüm siyasetini Türkiye ile birlikte yürüttüklerini kaydetti.

Eski futbolcu Özil de Tatar'ın Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm formülüne destek vererek, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de açacağı spor akademisinin ileride bir benzerinin KKTC'de de kurulabileceğine dikkati çeken Özil, Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarının anlamsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kalkmalı. Kıbrıslı Türk sporcuların başarıları göz ardı edilmemeli. KKTC'li gençlere destek olunmalı. Bu aşılması gereken önemli bir adımdır. FIFA ve UEFA gibi uluslararası spor kuruluşları bu konuda adım atmalıdır."

Kabulde Özil, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler'i telefonla arayarak, onun selamlarını Tatar'a iletti.

ÖZİL'DEN KTFF'YE ZİYARET

Türk futbolcu Özil, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu (KTFF) ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ile görüştü.

Başkan Sertoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Mesut Özil'i Gazimağusa kentinde oynanacak Mağusa Türk Gücü-Cihangir maçına davet etti. Özil de başkan Sertoğlu'nun davetine icabet edeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Mesut Özil'e KKTC için üretilen milli takım forması hediye edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON GÖRÜŞTÜ

KKTC ziyareti kapsamında genç ve çocuklarla buluşma etkinliğine katılan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i telefonla arayarak onların selamlarını Kıbrıslı çocuklara iletti.

