Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 1 gol 1 asist...

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında oynanan derbide Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11'de başladığı mücadeleye 1 gol ve 1 asist yaparak damga vurdu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 18:21
Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 7. haftasında oynanan derbide Atletico Madrid deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar adına karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, önce Kylian Mbappe'ye yaptığı asist sonrasında ise Vinicus Jr.'ın asistinde attığı golle mücadeleye damga vurdu.

İŞTE O ANLAR

