Union Berlin-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025/26 Bundesliga sezonunun heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Union Berlin-Hamburg maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Pazar günü Stadion An der Alten Försterei’de oynanacak olan bu kritik mücadelede, Union Berlin üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 14:52 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 14:54
2025/26 Bundesliga sezonunun heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Union Berlin-Hamburg maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Pazar günü Stadion An der Alten Försterei'de oynanacak bu kritik mücadelede, Union Berlin üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Peki, Union Berlin-Hamburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Union Berlin-Hamburg maçını takip etmek için tıklayınız.

UNION BERLIN - HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Berlin, bugün Hamburger SV ile karşılaşacak. Karşılaşma 20:30'da başlayacak.

UNION BERLIN HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Hamburger SV maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin'in muhtemel ilk 11'i: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah

Hamburger SV'nin muhtemel ilk 11'i: Fernandes; Omari, Vuskovic, Elfadli; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Muheim; Philippe, Königsdorffer, Dompe

