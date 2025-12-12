4x4'lük Fener

Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk olan Fenerbahçe, muhteşem bir galibiyete imza attı. Bergen şehrinde oynanan mücadeleye birçok eksikle gelmesine rağmen harika bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, 5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüyle öne geçti. Ev sahibi ekipte Helland 18'inci dakikada En-Nesyri'yi düşürünce kırmızı kartla oyundan atıldı.

GECENİN KAHRAMANI TALISCA

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Anderson Talisca sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Sambacı bu golden 8 dakika sonra şık bir gole daha imza attı ve Fenerbahçe soyunma odasına 3 farklı üstünlükle girdi. Sarılacivertliler, ikinci yarıda da şova devam etti. Gecenin yıldızı Talisca, sağ ve sol ayaktan sonra bu kez de kafayla Brann ağlarını havalandırdı, kendisinin üçüncü, Fenerbahçe'nin dördüncü sayısını attı. Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, ilk 8 iddiasını sürdürdü.

49

Fenerbahçe, Brann karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki 49'uncu zaferini elde etti.

4 EKSİKLE MAÇA ÇIKTI

F.Bahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı. Henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marco Asensio da takımı yalnız bıraktı.