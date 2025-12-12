CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 4x4'lük Fener

4x4'lük Fener

F.Bahçe, Brann'ı deplasmanda 4 golle geçti. Sarı Kanarya'ya farkı galibiyeti getiren golleri Talisca (3) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4x4'lük Fener

Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk olan Fenerbahçe, muhteşem bir galibiyete imza attı. Bergen şehrinde oynanan mücadeleye birçok eksikle gelmesine rağmen harika bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, 5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüyle öne geçti. Ev sahibi ekipte Helland 18'inci dakikada En-Nesyri'yi düşürünce kırmızı kartla oyundan atıldı.

GECENİN KAHRAMANI TALISCA

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Anderson Talisca sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Sambacı bu golden 8 dakika sonra şık bir gole daha imza attı ve Fenerbahçe soyunma odasına 3 farklı üstünlükle girdi. Sarılacivertliler, ikinci yarıda da şova devam etti. Gecenin yıldızı Talisca, sağ ve sol ayaktan sonra bu kez de kafayla Brann ağlarını havalandırdı, kendisinin üçüncü, Fenerbahçe'nin dördüncü sayısını attı. Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, ilk 8 iddiasını sürdürdü.

49

Fenerbahçe, Brann karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki 49'uncu zaferini elde etti.

4 EKSİKLE MAÇA ÇIKTI

F.Bahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı. Henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marco Asensio da takımı yalnız bıraktı.

İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi!
DİĞER
Ömer Üründül’den Fenerbahçeli yıldıza övgü! “Tam bir deneyim ustası”
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderler Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54