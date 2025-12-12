CANLI SKOR ANA SAYFA
7 ismi değiştirdi

Tedesco, ligde oynanan Başakşehir mücadelesine göre Brann karşısındaki ilk 11’de 7 değişiklik yapt

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
7 ismi değiştirdi

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçının 11'inde RAMS Başakşehir mücadelesine göre 7 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, Semedo yerine Mert Müldür'e, Yiğit Efe Demir yerine Oosterwolde'ye, Levent yerine Brown'a, Edson Alvarez yerine İsmail Yüksek'e, Asensio yerine Nene'ye, Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu'na ve Jhon Duran yerine ise En-Nesyri'ye şans verdi. Duran ve Nelson Semedo ve Asensio değişikliklerini mecburiyetten yapan Tedesco, diğer dört ismi ise dinlendirme amacıyla 11'e koymadı. Levent, Yiğit Efe, Edson ve Oğuz, Brann deplasmanına yedek kulübesinde başladı.

TEDESCO TRİBÜNDE İZLEDİ

D. Zagreb, Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Domenico Tedesco, Brann deplasmanında tribündeki yerini alamadı. İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu. Göle, bu sezon Mourinho'nun ayrılmasının ardından Gençlerbirliği mücadelesinde de takımın başında yer almıştı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Norveç temsilcisi Brann, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimini yemekte ağırladı. Kafileyle birlikte Norveç'e giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Gürhan Taşkaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş'ın hazır bulunduğu yemeğe Brann Başkanı Aslak Sverdrup, ev sahipliği yaptı. Yemek sonrasında iki takım yöneticileri birbirlerine hediye takdim etti.

