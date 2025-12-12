CANLI SKOR ANA SAYFA
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Kasımpaşa-Gençlerbirliği mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmanın hangi gün oynanacağı, başlama saati ve yayıncı kanal bilgisi araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 07:54
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı canlı takip etmek için tıkla!

Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Kasımpaşa - Gençlerbirliği karşılaşması, futbolseverlerin yoğun ilgisini toplamayı sürdürüyor. Ligde orta sıralardaki rekabet giderek kızışırken, Gençlerbirliği 14 puanla 14. sırada, Kasımpaşa ise yine 14 puanla 15. sırada yer alıyor. Puanların eşit olması, bu karşılaşmayı adeta "altı puanlık maç" haline getiriyor. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak rakibini geride bırakmayı ve ligde daha güvenli bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Peki, Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı, 12 Aralık Cuma günü oynanacak.

KASIMPAŞA-G. BİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı, saat 20:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

