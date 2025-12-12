CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama!

Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öne sürülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Başsavcılık söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 08:11 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 08:30
Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama!

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı resmi açıklama ile bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kesin bir dille yalanladı. Başsavcılık, söz konusu futbolcular hakkında herhangi bir soruşturma veya inceleme sürecinin bulunmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, "'Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın cep telefonundaki yazışmalar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.

SON DAKİKA
