Spor yazarları Brann-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'de rakip savunma arkasına yapılan her koşu, atılan her topta gol pozisyonu geldi. Yine böyle bir pozisyonda Brann'ın 6 milyon euro ile piyasa değeri en yüksek oyuncusu Helland'ın arkasına atılan topta EnNesyri'yi kaçırınca faulle durdurmak zorunda kaldı. Bu pozisyon bariz gol şansı idi ve hakem tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı ve doğru karardı. Bir eksik kalan Brann 4-4-1'e döndü.
Fenerbahçe oyunu çok iyi domine etti, goller arka arkaya geldi. Talisca'nın gecesi oldu adeta, hattrick yaptı. Golleriyle soğuk Norveç'i ısıttı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri Brann takımının nerdeyse 9.5 katı. Bu alınan farklı galibiyet büyütülmemeli. Fenerbahçe için olması gereken bir galibiyet. Kazasız geçilmesi harika. Şimdi hedef Aston Villa maçı. Tebrikler ve başarılar Fenerbahçe...
Fransız hakem Willy Delajod 33 yaşında ve UEFA 1. Kategori hakemi. Maçı tam saatinde başlattı. Maçın hemen başında Mert ile Castro'yu sözlü ikazı ve 14'te Brown'a gösterdiği sarı kart ile otoritesini ortaya koydu. 19'da Helland'a bariz gol şansı olan En-Nesyri'yi düşürünce doğru kararla kırmızı kartını çıkardı. Pozisyona kulübeden sözlü itiraz, teknik direktör Frey Alexandersson'a da sarı kartını gösterdi. Hakemin önünde olmasına rağmen 55'te elini-kolunu İsmail'in yüzüne illegal kullanan Holm'e sadece faul verip sarı göstermemesi kabul edilemez!
80'de Oğuz'un şutunda Pallesen'in sağ kolu açık, topun önüne bariyer oluyor. Net penaltı ama veremedi. Pozisyon hakemin tarif ettiği gibi değil. VAR hakemi Eric Wattellier ve hakem Willy Delajod büyük hata yaptı. Fransız hakemler net penaltıya Fransız kaldılar…
EMRE BOL - KEDİ FARE OYUNU
Aralık ayında olmak istemeyeceğiniz ülkelerden birisidir Norveç… Sahada top oynarken dahi iklim değişikliğini hissedersin. Böyle bir ortamda Nene'nin mükemmel pasıyla Kerem'in muhteşem golüyle karşılaşmaya başladık. Sonrasında En- Nesyri'nin rakibine kırmızı kart göstertmesiyle iyice rahatladık. O pozisyonda En- Nesyri topu alıp gidebilir miydi, gitse golü yapabilir miydi bilmem ama hakem haklı olarak son adam muamelesi yapıp kırmızıyı gösterdi. Sonrası zaten kedi- fare oyunu!
Brann yeteneksiz koşucularla dolu bir takım. İyi koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar, disiplini bozmuyorlar. Ama o kadar! Kerem Aktürkoğlu sürekli savunma arkası koşular yapıyor. Tedesco'nun onu çizgiye yapışık değil rakibin arkasına sarkarak oynatması artık Kerem'i tanımaya başladığının göstergesi… Aslında Asensio olmayınca Fenerbahçe'nin derin top atabilecek oyuncusu pek yok. O alanda bu işi yapması gereken Fred ve İsmail Yüksek ince işçilik yapamıyor. Denediklerinde rakibin kaptığı toplar tehlikeli oluyor.
Neyseki Archie Brown, Nene ve Mert kanatlardan orta yaparak içeriyi sürekli zorladı. Talisca hem sağ ayakla hem sol ayakla hem de kafayla gol atarak hat- trick yaptı. Bu durum her forvete nasip olmaz. En- Nesyri'yi izlerken üzülüyorum. Her maç takımı 10 kişi oynatıyor. Kendine güveni hiç kalmamış. Hatta arttırıyorum takım arkadaşlarının da ona güvenmediğini görebiliyor. Başka bir asist alternatifi varsa mutlaka onu tercih ediyorlar. Bence iyi bir psikolojik danışmana ihtiyacı var. 90 dakika boyunca adeta üzerlerine kara bulut gibi çöktüğümüz Brann'ı kendi evinde paramparça ettik. Helal olsun çocuklar…
GÜRCAN BİLGİÇ - SAKİN VE AKILLI
Maçın kendine özel gerilimi vardı. Lig'deki son maçın kötü performansının üstüne, sakat ve cezalılar eklendi. Bunu Norveç'in soğuğu ve Bran takımının iddiasını da ekleyerek, drama dönüşmesini bekleyebilirdiniz. Eğer o hep bahsettiğimiz "kalite farkı" olmasa… Ağır zemin, uzun çimler, alışık olmayanlar için hataya uygun ortamı hazırladı. Baskıyı kırmaya çalışırken, pas hataları da geliyordu. Talisca'nın "bağlantı" oyuncu rolünü benimsemesi beklenirken, Nene'nin ara pasında Kerem jenerik golünü attı.
Tüm hikayeler için yeniden yazılma dönemi açıldı böylece. Şöyle açıklayalım; 18'de En Nesryi Helland'a son adamdan kırmızıyı gösterttiğinde, daha ayağına top değmemişti. Bran, liglerin oynanmadığı kış döneminin getirdiği maç eksiği problemini dibine kadar yaşıyordu. Eksilen rakip önde baskıdan çabuk vazgeçince Fenerbahçe'nin dakikaları başladı. Zemin kötüydü. Topu sağdan sola dolaştırıp, defansın gedik açmasını beklediler. Bir korneri Osterwolde aşırttı, bir ortayı Brown yaptı, diğerini Levent; Talisca üç kere çaktı.
Stutgart maçında net kırmızıyı, Plizen'de VAR'a rağmen net penaltıyı değerlendirmeyen UEFA hakemlerine karşı yapılan itirazların sonucu da alındı diyebiliriz dün. Başakşehir maçı sonrası "skoru korumamız lazımdı. Büyük takımlar bunu başarmalı" diyen Tedesco'nun takımı, kendisinin saha kenarında olmadığı bir 90 dakikada tam da böyle oynayarak, sakin kalarak, acele etmeyerek farklı skora gitti. Talisca'nın gecesi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki devamı için kalan iki maçta alınacak bir puanı yeterli hale getirdi.