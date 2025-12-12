Adana Demirspor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta heyecanı, Adana'da oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Ligde yaşadığı puan silme cezalarıyla eksi 22 puana gerileyen ve son sıraya demir atan Adana Demirspor, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşmada moral bulmak istiyor. Konuk ekip Boluspor ise istikrarlı form grafiğini sürdürmek niyetinde. Sezonu 23 puanla 10. basamakta götüren kırmızı-beyazlılar, zorlu deplasmanda hata yapmadan yollarına devam etmek ve üst sıralar için yarışta kalmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Boluspor maçı 12 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak Adana Demirspor-Boluspor maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

