Amin Cherni fire vermedi

Ligde ilk 4 haftada yenilgi görmeyen ve topladığı 8 puanla ligde 3. sıraya yerleşen Göztepe'de yeni transferlerden sol bek Cherni en çok süre alan oyuncu olurken, Brezilyalı sağ bek Ruan siftah yapamadı. T
Ligde ilk 4 haftada yenilgi görmeyen ve topladığı 8 puanla ligde 3. sıraya yerleşen Göztepe'de yeni transferlerden sol bek Cherni en çok süre alan oyuncu olurken, Brezilyalı sağ bek Ruan siftah yapamadı. Transfer döneminde takıma çok sayıda Brezilyalı ekleyen İzmir ekibinde Tunuslu Cherni 4 maçın tamamında süre aldı.