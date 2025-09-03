CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda İnkılap FSK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 13:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında İnkılap FSK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İNKILAP FSK-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

