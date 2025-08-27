CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Everton-Mansfield Town maçı izle | Everton-Mansfield Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Mansfield Town maçı izle | Everton-Mansfield Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası 2. tur maçında Everton ile Mansfield Town karşı karşıya gelecek. İkinci turda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlayan Everton, sürpriz bir sonuca müsade etmek istemiyor. David Moyes yönetiminde sezona etkili bir giriş yapmak isteyen İngiliz ekibi, Mansfield Town karşısında başarılı bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseveler ise "Everton-Mansfield Town maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 15:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Everton-Mansfield Town maçı izle | Everton-Mansfield Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Mansfield Town maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Everton, alt lig temsilcisi Mansfield Town ile karşılaşacak. Kupada her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğini bilen Everton, bu kez işi sıkı tutarak hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sezona David Moyes yönetiminde etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Everton, kupa sahnesinde başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor. Peki, Everton-Mansfield Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-MANSFIELD TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 2. turunda oynanacak Everton-Mansfield Town maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVERTON-MANSFIELD TOWN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Travers; Coleman, Tarkowski, Keane, Aznou; Iroegbunam, Garner; Alcaraz, Armstrong, McNeil; Beto

Mansfield Town: Roberts; Evans, Bowery, Sweeney, Cargill, Blake-Tracy; Lewis, Maris, Dickov, McAdam; Dwyer

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
Cuesta transferinde büyük ters köşe!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Solskjaer'den flaş sakatlık açıklaması!
G.Saray'da Onana iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oxford United-Brighton maçı ne zaman Oxford United-Brighton maçı ne zaman 15:14
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! 15:07
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51
Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? 14:39
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 14:20
Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? 14:02
Daha Eski
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Cuesta transferinde büyük ters köşe! 13:03
AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? 12:27
Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? 12:11
Kopenhag-Basel maçı ne zaman? Kopenhag-Basel maçı ne zaman? 11:48
Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! 11:41
Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? 11:32