Everton-Mansfield Town maçı izle | Everton-Mansfield Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Mansfield Town maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Everton, alt lig temsilcisi Mansfield Town ile karşılaşacak. Kupada her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğini bilen Everton, bu kez işi sıkı tutarak hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sezona David Moyes yönetiminde etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Everton, kupa sahnesinde başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor. Peki, Everton-Mansfield Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-MANSFIELD TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 2. turunda oynanacak Everton-Mansfield Town maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVERTON-MANSFIELD TOWN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Travers; Coleman, Tarkowski, Keane, Aznou; Iroegbunam, Garner; Alcaraz, Armstrong, McNeil; Beto

Mansfield Town: Roberts; Evans, Bowery, Sweeney, Cargill, Blake-Tracy; Lewis, Maris, Dickov, McAdam; Dwyer