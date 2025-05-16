68 Aksaray Belediyespor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

68 Aksaray Belediyespor - Van Spor FK maçını takip etmek için tıklayın...

2. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. 68 Aksaray Belediyespor ile Van Spor FK, Dağılgan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta 2-2'lik beraberliğin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

68 Aksaray Belediyespor - Van Spor FK maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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