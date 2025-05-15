Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçını takip etmek için tıklayın...

3. Lig play-off 3. turda heyecan başlıyor. Kahramanmaraş İstiklalspor ile Sebat Gençlik SK, Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR - SEBAT GENÇLİK SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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