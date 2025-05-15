CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

3. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. 3. tur ilk maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile Sebat Gençlik SK, kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 12:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçını takip etmek için tıklayın...

3. Lig play-off 3. turda heyecan başlıyor. Kahramanmaraş İstiklalspor ile Sebat Gençlik SK, Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR - SEBAT GENÇLİK SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
Mourinho’nun transfer raporu hazır!
DİĞER
Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen yeniden adliyelik... Sabancıların eski damadı, eski eşinin hapis yatmasını istedi!
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye'de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya gelecek | Trump İstanbul'a gelecek mi?
Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj!
Usta yazardan G.Saray'a övgüler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? 11:52
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! 11:49
Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı hangi kanalda? 11:42
Mourinho’nun transfer raporu hazır! Mourinho’nun transfer raporu hazır! 11:31
Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:14
Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca! Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca! 11:02
Daha Eski
İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! 10:56
Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj! Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj! 10:21
İstanbulspor-Boluspor maçı saat kaçta? İstanbulspor-Boluspor maçı saat kaçta? 10:18
K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hangi kanalda? K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hangi kanalda? 09:51
Trabzonspor 0-3 G.Saray | MAÇTAN KARELER Trabzonspor 0-3 G.Saray | MAÇTAN KARELER 09:44
Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı saat kaçta? Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı saat kaçta? 09:13