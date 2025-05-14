TS-GS MUHTEMEL 11'LER | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzonspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz'de kozlarını paylaşan takımlar, bu kez kupa finalinde sahaya çıkacak. Ligde bordo-mavilileri 2-0 yenmesini bilen sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı Gaziantep'te de göstermeyi hedefliyor. Ligde şampiyonluğa sadece 1 puan uzakta olan Cimbom, Okan Buruk önderliğinde sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlıyor. Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray'a karşı üst üste ikinci defa kaybetmek istemeyen Trabzonspor ise final maçında mutlu sona ulaşmak istiyor. İnişli çıkışlı geçen sezonu bir kupayla kapatmayı amaçlayan Fırtına, Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Heyecan dolu derbide hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Simon Banza

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Victor Osimhen

SIMON BANZA İLE VICTOR OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Bu sezona damga vuran golcülerden ikisi, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Braga'dan kiralanan ve Trabzonspor formasıyla 22 gol atan Banza ile Napoli'den kiralanan ve Galatasaray'da 33 gol kaydeden Osimhen'in mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İki golcünün performansı 2024-2025 sezonuna damga vururken, Türkiye Kupası final maçında gol atıp atamayacakları merak ediliyor. İşte Simon Banza ve Victor Osimhen istatistikleri:

DERBİDE HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Ligde oynana derbiyi sarı-kırmızılılar Abdulkerim ve Morata'nın golleriyle 2-0 kazanırken, kupada da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde üst üste iki Galatasaray mağlubiyetini engellemek isteyen Trabzonspor ise kupayı müzesine götüren taraf olmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Fırtına, Gaziantep'te mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

ASLAN'DAN 5 MAÇTA 13 GOL

Galatasaray, kupada yaptığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Grup aşamasında rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-kırmızılı futbolcular, çeyrek finalde 2, yarı finalde 5 gol attı. Toplamda 13 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, kalesindeki 5 golü ise engelleyemedi.

Attığı gollerle bu sezon Galatasaray'ı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa götüren Victor Osimhen, takım arkadaşları arasında kupanın da en golcü oyuncusu oldu. Nijeryalı yıldız, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak takımının finale yükselmesine katkı verdi. Bu oyuncuyu ikişer golle Yusuf Demir ve Roland Sallai takip etti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Ahmed Kutucu, Eyüp Aydın ve Alvaro Morata ise birer kez gol sevinci yaşadı.

FIRTINA'DAN 5 MAÇTA 15 GOL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 11 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerde, Banza 3 golle en golcü oyuncu olurken Visca ve Zubkov 2'şer golle bu oyuncuyu takip etti. Lundstram, Mendy, Cham, Batagov, Enis Destan, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Ozan Tufan da birer gol kaydetti.

REKOR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

BORDO-MAVİLİLERDEN 4 SEZONLUK HASRET

Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.

Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 140. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray 140. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 20. MAÇ

Tarihleri boyunca Türkiye Kupası'nda 19 defa karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 20. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FİNALDE 4. EŞLEŞME

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti. İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu. 1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı. İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı. Üçüncü ve son final eşleşme, 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek kupa şampiyonluğuna ulaştı.

CİMBOM SON 5 MAÇTA ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı galip tamamladı. Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

BU SEZON 3. RESMİ KARŞILAŞMA

2024-2025 sezonunda 2 defa karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında 3. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.

Derbinin VAR koltuğunda Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.