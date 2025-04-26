FA CUP YARI FİNAL CANLI İZLE | Crystal Palace-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup yarı final maçında Crystal Palace ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Oliver Glasner yönetiminde ligde başarılı bir sezon geçiren ev sahibi takım, kupada da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde PSG'ye elenen Aston Villa ise Unai Emery önderliğinde başarılı geçirdiği sezonu bir kupayla taçlandırmayı amaçlıyor. Finale çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere FA Cup yarı finalinde oynanacak Crystal Palace-Aston Villa maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Crystal Palace-Aston Villa maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell, Eze, Sarr, Nketiah

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Rogers, Kamara, Tielemans, Ramsey, Asensio, Rashford