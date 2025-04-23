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Haberler Futbol TFF'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

TFF'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile TFF Kadın Futbol Direktörlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da etkinlikler düzenledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 15:53
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TFF'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyona TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Zehra Neşe Kavak, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Azize Yüce Şahin, çocuklar ve davetliler katıldı.

Hacıosmanoğlu, çocukların Türk milleti için en değerli hazine olduğunu belirterek "Öncelikle ülkemiz ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Milletimize ve bize emanet edilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı burada konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Onlar; sevginin, masumiyetin ve umudun simgesi, aydınlık Türkiye'nin geleceği. Onların mutlu ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi, geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımdır. En değerli varlıklarımız için elimizden gelen desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ise çocukların sevecekleri etkinlikler planladıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Milletimiz için en özel günlerden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamanın coşku ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel günün anısına başta ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Demokrasinin ve milli iradenin en önemli sembolü 23 Nisan, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değerin ve güvenin de işaretidir. Söz konusu çocuklar olunca gözlerinin içi gülen Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü onlara armağan ederken, bir milletin yarınını bugünün çocuklarının şekillendireceğini çok biliyordu. Bizler de onun izinden giderek, bağımsızlığımız kadar kıymetli çocuklarımızı her zaman el üstünde tutuyor; geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamayı görev biliyoruz. Federasyon olarak futbol oynayan çocuklarımızın esenliğini sağlamak, onların yaşlarına, gelişim özelliklerine uygun şekilde futbol eğitimi almalarını sağlamak bizim en önemli vazifelerimizden."

Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Azize Yüce Şahin de 23 Nisan'ın dünyada hiçbir ülkede bulunmayan iki unsuru bir araya getiren milli bir bayram olduğunu anlatarak "23 Nisan, bir yandan Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği anlamlı bir gün, diğer yandan yarının büyükleri, geleceğin garantisi çocuklarımızın şenliği, bayramıdır. Biz de kurul olarak böyle anlamlı bir günde bu organizasyonun içinde olmaktan çok mutluyuz. Çocuk Koruma Kurulu olarak en temel ilkemiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen güvenli bir ortamda, haklarına saygı duyularak gelişimlerini sürdürmelerini temel sorumluluğumuz olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bugüne özel hazırlanan formaları çocuklara hediye etti.

Fotoğraf çekimi ve çocuklara yönelik aktivitelerin ardından 23 Nisan etkinliği sona erdi.

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