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Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Juventus'un Kenan Yıldız için planı ortaya çıktı!

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'un Kenan Yıldız için planı ortaya çıktı!

İtalyan devi Juventus'ta sergilediği başarılı performansla transferin gözdesi haline gelen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübü Juventus'tan oyuncunun geleceği için dikkat çeken karar geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 16:37
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TRANSFER HABERLERİ | Juventus'un Kenan Yıldız için planı ortaya çıktı!

İtalya Serie A'da Igor Tudor dönemini galibiyetle açan Juventus'ta Kenan Yıldız'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Premier Lig devleri başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün milli yıldızı takip ettiği ve gelecek yaz kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Juventus'ta gösterdiği performansla değerini artırmaya devam eden Kenan Yıldız için İtalyan ekibi kararını verdi. NTV'nin La Gazetta della Sport'tan derlediği haberde Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımda tutmak istediği ve milli futbolcunun da talebinin bu yönde olduğu belirtildi.

Haberde, "80-100 milyon euro arasında bir teklife hayır demek zor olsa da şu anda transfere onay verilmemesi yönünde bir istek var." ifadeleri yer aldı. Ek olarak daha önce Juventus altyapısından yetişen ve düşük bir bedelle takımdan ayrılan, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta gösterdiği performansla değerini katlayan Dean Huijsen'deki hatanın tekrarlanmamasının istendiği kaydedildi.

Juventus'un ekonomik olarak sorun yaşamamak için Şampiyonlar Ligi'ne katılımının önemli olduğuna dikkat çekilirken Devler Ligi biletinin alınması halinde Andrea Cambiaso, Dusan Vlahovic ve Samuel Mbangula gibi isimlerin satılarak Kenan Yıldız'ın takımda tutulabileceği ifade edildi. Bu sezon Juventus formasını 42 maçta giyen Kenan Yıldız, 7 gol ve 4 asist kaydederek gol katkısında çift haneleri yakaladı.

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