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Haberler Futbol Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | GS - BJK maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | GS - BJK maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 10:38
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Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | GS - BJK maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 21. hafta maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Hakem Yakup Özhan'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş kadın futbol maçı 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Petrol Ofisi, geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ekibini 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş JK United Payment ise evinde konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 2-0 yendi.

Galatasaray Petrol Ofisi, ligde geride kalan 20 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle elde ettiği 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın ise 20 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0 ile Beşiktaş JK United Payment olmuştu.

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