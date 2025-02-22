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Sivasspor finale hazır
Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır sıfır çeken ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Sivasspor, bugün Konyaspor'u konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yiğidolar, 23 puanla 15., Konyaspor ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Final gibi maçta mutlak galibiyet hedefleyen kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek alt sıralarda nefes almak istiyor. Sivas ekibinde kritik maç öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. 5 eksik futbolcunun bulunduğu Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, bugün Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek
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