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Haberler Futbol Sivasspor finale hazır

Sivasspor finale hazır

Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır sıfır çeken ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Sivasspor, bugün Konyaspor'u konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yiğidolar, 23 puanla 15., Konyaspor ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Final gibi maçta mutlak galibiyet hedefleyen kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek alt sıralarda nefes almak istiyor. Sivas ekibinde kritik maç öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. 5 eksik futbolcunun bulunduğu Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, bugün Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Sivasspor finale hazır
Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır sıfır çeken ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Sivasspor, bugün Konyaspor'u konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yiğidolar, 23 puanla 15., Konyaspor ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Final gibi maçta mutlak galibiyet hedefleyen kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek alt sıralarda nefes almak istiyor. Sivas ekibinde kritik maç öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. 5 eksik futbolcunun bulunduğu Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, bugün Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek
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