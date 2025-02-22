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Hollanda Başkanı Paauw TFF'de
Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair konular değerlendirildi; iki dost ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Paauw arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.
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