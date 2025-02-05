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Haberler Futbol Milan - Roma CANLI İZLE | Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Kupası)

Milan - Roma CANLI İZLE | Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Kupası)

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. İtalya'nın iki büyük takımının kozlarını paylaşacağı turda, kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Devre arası transfer döneminde Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'un kadroda olup olmayacağı araştırılıyor. Yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao yönetiminde Inter'i Süper Kupa finalinde mağlup eden Milan, Roma karşısında da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Kupayı kazanmayı hedefleyen Milano ekibi, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Peki, Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya Kupası maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:50
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Milan - Roma CANLI İZLE | Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Kupası)

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. İtalya'nın iki devinin sahne alacağı turda kimin kazanacağı merak ediliyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu Victor Nelsson ile güçlendiren Roma'da Danimarkalı oyuncunun kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Claudio Ranieri'nin öğrencileri, yarı final biletini almayı amaçlıyor. Yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao ile İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösteren Milan ise İtalya Kupası'nı da almayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Milano temsilcisi, adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya Kupası maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

MILAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Kupası çeyrek final maçında oynanacak Milan - Roma maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

MILAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan - Roma maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN - ROMA MAÇI CANLI İZLE

VICTOR NELSON OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Roma'ya kiralanan Victor Nelson'un Milan karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Türk futbolseverlerin gönlüne taht kurmayı başaran Danimarkalı savunma oyuncusunun kadroda olması beklenirken, Ranieri'nin şans vermesi durumunda oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

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