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Haberler Futbol Al Raed - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Al Raed ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:00
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Al Raed - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Raed ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Raed - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Raed - Al Nassr maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉AL RAED - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE 👈

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