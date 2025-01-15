Al Shabab - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Shabab ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab - Al Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab - Al Riyadh maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.