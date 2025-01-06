  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Oynadığı son 8 maçı da kaybetmeyen İspanyol devi, Cartagonova'da hata yapmak istemiyor. Ev sahibi takım taraftarı önünde bir sürprize imza atmak istiyor. Karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportiva Minera - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Cartagonova'da oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, İspanyol devinin nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Güçlü rakibi karşısında evinde sürprize imza atmak isteyen Deportiva Minera ise etkili bir performans göstermeyi hedefliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Deportiva Minera - Real Madrid maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportiva Minera - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama
Maçın ardından flaş yorum! "İnanın ayıptır"
DİĞER
Dosta son öpücük! Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler: Benim kardeşimdi
Kandil "TUSAŞ'ın devamı gelir" dedi PKK metropolleri kana bulamaya niyetlendi! MİT Hakurk'ta eylem hazırlığındaki teröristleri avladı
Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama 10:47
F.Bahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif F.Bahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif 10:31
Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? 10:24
Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 10:22
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:58
Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu! Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu! 09:53
Daha Eski
Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme! Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme! 09:43
Beşiktaş’ta Yalçın olmadı Beşiktaş’ta Yalçın olmadı 09:33
Üründül'den F.Bahçeli yıldıza övgü! "Göndermek büyük hata olur" Üründül'den F.Bahçeli yıldıza övgü! "Göndermek büyük hata olur" 09:10
Maçın ardından flaş yorum! "İnanın ayıptır" Maçın ardından flaş yorum! "İnanın ayıptır" 09:05
Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? 09:02
Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi 07:20