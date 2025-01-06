Deportiva Minera - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Cartagonova'da oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, İspanyol devinin nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Güçlü rakibi karşısında evinde sürprize imza atmak isteyen Deportiva Minera ise etkili bir performans göstermeyi hedefliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Deportiva Minera - Real Madrid maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Deportiva Minera - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.