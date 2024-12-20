  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman?

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi tarihleri belli oldu. Eleme turlarının ardından gruplara kalan takımların da yer alacağı kura çekimi futbolseverler tarafından merakla beklenirken, organizasyonda 24 takımın yer alacak. Toplam 155 takımın katılım gösterdiği turnuva, birbirinden sürpriz sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ZTK kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? ZTK kura çekimi canlı izle...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turlarının sona ermesinin ardından gruplara kalan takımlar belli oldu. Sürpriz sonuçların alındığı eleme turlarını futbolseverler bir kez daha ilgiyle takip etti. 155 takımın katıldığı ZTK'da yeni format gereği 24 takımın yer alacağı gruplarda kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. İlk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği organizasyonda hangi takımların birbirleriyle rakip olacağı ise araştırılıyor. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? | ZTK kura çekimi canlı izle!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024-2025 sezonunda yeni formata geçen Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. 155 takımın katılım gösterdiği organizasyonda gruplara ise 24 takım kalabildi. Futbolseverler tarafından her sene heyecanla takip edilen ZTK'da kura çekiminin ne zaman olacağı ise araştırılmaya devam ediliyor.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİNE KALAN TAKIMLAR

ZTK eleme turlarında rakiplerini yenerek, gruplara kalan takımlar:

Eyüpspor

Çaykur Rizespor

Konyaspor

Alanyaspor

Boluspor

Kocaelispor

İstanbulspor

Bodrum FK

Sivasspor

Antalyaspor

Erzurumspor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

Gaziantep FK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

24 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen organizasyonda hangi takımların birbirleriyle eşleceği ise saat 14.30'da belli olacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini canlı izlemek için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz:

A SPOR CANLI YAYIN İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!
Cimbom'a İtalyan sağ bek!
DİĞER
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."
Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte zam senaryoları
Tadic'ten olay sözleşme itirafı!
Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! 11:49
Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11:31
Tadic'ten olay sözleşme itirafı! Tadic'ten olay sözleşme itirafı! 11:28
İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... 11:05
Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü 11:03
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 10:57
Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları 10:16
Trabzonspor'dan MHK'ye sert açıklama Trabzonspor'dan MHK'ye sert açıklama 10:15
Anadolu Efes - Partizan maçı detayları! Anadolu Efes - Partizan maçı detayları! 10:12
Altay Bayındır gündeme oturdu! Altay Bayındır gündeme oturdu! 10:05
Ange Postecoglou: G.Saray gibi olalım Ange Postecoglou: G.Saray gibi olalım 09:59