ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turlarının sona ermesinin ardından gruplara kalan takımlar belli oldu. Sürpriz sonuçların alındığı eleme turlarını futbolseverler bir kez daha ilgiyle takip etti. 155 takımın katıldığı ZTK'da yeni format gereği 24 takımın yer alacağı gruplarda kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. İlk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği organizasyonda hangi takımların birbirleriyle rakip olacağı ise araştırılıyor. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? | ZTK kura çekimi canlı izle!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024-2025 sezonunda yeni formata geçen Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. 155 takımın katılım gösterdiği organizasyonda gruplara ise 24 takım kalabildi. Futbolseverler tarafından her sene heyecanla takip edilen ZTK'da kura çekiminin ne zaman olacağı ise araştırılmaya devam ediliyor.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİNE KALAN TAKIMLAR

ZTK eleme turlarında rakiplerini yenerek, gruplara kalan takımlar:

Eyüpspor

Çaykur Rizespor

Konyaspor

Alanyaspor

Boluspor

Kocaelispor

İstanbulspor

Bodrum FK

Sivasspor

Antalyaspor

Erzurumspor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

Gaziantep FK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

24 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen organizasyonda hangi takımların birbirleriyle eşleceği ise saat 14.30'da belli olacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini canlı izlemek için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz:

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