UEFA'dan 2 hakem hakında men cezası!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun 3. eleme turundaki Rangers-Dinamo Kiev maçı için VAR'a atanan ancak karşılaşma öncesinde görevlerinden alınan hakemler Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial için UEFA'dan flaş karar geldi.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, iki hakemin Haziran 2025'e kadar maçlardan men edildiğini açıkladı.

Polonya basınında çıkan haberlerde iki hakemin de ağustos ayındaki karşılaşma öncesinde alkollü bir şekilde yol tabelalarına zarar verdiği belirtilmiş, Frankowski sonrasında bu olayı doğrulamıştı.

İki Hakem de olayın ardından özür mesajı yayınlarken Musial, "Çok üzgünüm. Yıllardır süren çalışmamın üzerine gölge düşeceğini biliyorum." dedi. Frankowski ise mesajında, "Pişman olduğum korkunç bir hata yaptım." ifadelerine yer verdi.