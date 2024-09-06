Haberler Futbol

Fransa - İtalya maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü gruptaki ilk maçında İtalya'yı ağırlıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 22:10 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 22:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransa - İtalya maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

FRANSA - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü gruptaki ilk maçında İtalya'yı ağırlıyor. Parc des Princes'te 21:45'te başlayan maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

FRANSA - İTALYA MAÇI 11'LERİ:

Fransa: K.Mbappe, B.Barcola, A.Griezmann, M.Olise, N.Kante, Fofana, T. Hernandez, Saliba, Konate, Clauss, M. Maignan

İtalya: Retegui, Pellegrini, S.Ricci, Tonali, Dimarco, Frattesi, Cambiaso, Di Lorenzo, A.Bastoni, Calafiori, Donnarumma

FRANSA'NIN İLK DÜDÜKTEN SANİYELER SONRA BULDUĞU GOL:

Galler - Türkiye | CANLI
F.Bahçe'de Medina gelişmesi!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de mutlu son! Kanarya yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı... | Transferin maliyeti belli oldu
Ayşenur Ezgi Eygi'yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri'nden flaş açıklama
F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Rizespor mesaisi! G.Saray'da Rizespor mesaisi! 22:36
UEFA'dan 3 kulübümüz için flaş haber! UEFA'dan 3 kulübümüz için flaş haber! 22:14
Fransa - İtalya | CANLI Fransa - İtalya | CANLI 22:10
İngiltere ile son anda berabere İngiltere ile son anda berabere 21:17
Umut Ünlü'den altın madalya Umut Ünlü'den altın madalya 21:06
Eskrim dalında ilk madalyamız! Eskrim dalında ilk madalyamız! 20:41
Daha Eski
Fırtına'da Beşiktaş maçı hazırlıkları Fırtına'da Beşiktaş maçı hazırlıkları 20:28
Montella: Hakan çok istekli ama... Montella: Hakan çok istekli ama... 20:02
Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! 19:36
F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme! F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme! 19:14
U21 Milliler İrlanda'ya mağlup U21 Milliler İrlanda'ya mağlup 19:04
Güneş'ten flaş transfer sözleri! Güneş'ten flaş transfer sözleri! 18:55