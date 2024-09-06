Fransa - İtalya maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

FRANSA - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü gruptaki ilk maçında İtalya'yı ağırlıyor. Parc des Princes'te 21:45'te başlayan maçı haberimizden takip edebilirsiniz.
FRANSA - İTALYA MAÇI 11'LERİ:
Fransa: K.Mbappe, B.Barcola, A.Griezmann, M.Olise, N.Kante, Fofana, T. Hernandez, Saliba, Konate, Clauss, M. Maignan
İtalya: Retegui, Pellegrini, S.Ricci, Tonali, Dimarco, Frattesi, Cambiaso, Di Lorenzo, A.Bastoni, Calafiori, Donnarumma
FRANSA'NIN İLK DÜDÜKTEN SANİYELER SONRA BULDUĞU GOL:
Fransa'dan saniyeler içinde inanılmaz başlangıç! İlk gol Barcola'dan geliyor. ⚽#EXXENSPOR pic.twitter.com/CD3VBS3Duz— EXXENSPOR (@exxensport) September 6, 2024