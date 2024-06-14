Haberler Futbol UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den EURO 2024 mesajı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den EURO 2024 mesajı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) muhteşem bir futbol festivali olacağını belirterek 24 takımın kupayı kazanabilmek adına destansı bir mücadele vereceğini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 12:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den EURO 2024 mesajı

UEFA Başkanı Ceferin, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak EURO 2024 öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "EURO 2024 nihayet geldi. Böylesine muhteşem bir futbol festivalinin getirdiği coşku ve heyecanı hissetmemek mümkün değil. Şampiyona, 1960 yılındaki başlangıcından bu yana dünyanın en heyecan verici spor etkinliklerinden biri haline geldi. Bu yaz, yoğun rekabete hazırlanan, tarih yazmanın ve Henri Delaunay kupasını kazanmanın hayalini kuran 24 takımla destansı geçmeye aday." dedi.

Turnuvanın dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğünü de vurgulayan Ceferin, "Geçen yıl, yalnızca iki satış döneminde 50 milyonun üzerinde bilet talep edildi ve 146 binlik rekor gönüllü başvurusu yapıldı. Bu, gerçek anlamda küresel bu etkinliğe yönelik büyük beklentinin altını çiziyor. Şimdi bu büyülü futbol yazının tadını, adil oyun ve saygı ruhuyla çıkaralım ve birlikte unutulmaz anılar yaratalım. Futbolla birleşelim." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın mükemmel bir ev sahibi olmayı vadettiğini kaydeden Ceferin, "Zengin futbol mirasıyla ünlü Almanya, en son teknolojiyle donatılmış statlar da dahil olmak üzere olağanüstü bir altyapıya sahip. UEFA, Almanya Futbol Federasyonu, federal ve yerel yönetim yapıları; demokrasi, saygı, hoşgörü ve insan haklarını onurlandıran bir organizasyon düzenlemek için iş birliği yapıyor. Sponsorlarımızdan ortaklarımıza ve tedarikçilerimize kadar emeği olan herkese inanılmaz destekleri ve misyonumuza bağlılıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom
F.Bahçe'den Silva bombası!
DİĞER
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya hareket etti
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap!
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantin - Guatemala maçı ne zaman?
Polonya - Hollanda maçı ne zaman?
Adana bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Adana Kurban Bayramı namaz saati
Trabzon bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Trabzon Kurban Bayramı namaz saati
Sivas bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Sivas Kurban Bayramı namaz saati
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 12:47
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı 12:44
Arjantin - Guatemala maçı ne zaman? Arjantin - Guatemala maçı ne zaman? 12:35
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 12:34
Polonya - Hollanda maçı ne zaman? Polonya - Hollanda maçı ne zaman? 11:31
Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman? 11:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 11:28
Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 11:24
G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro... G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro... 11:24
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 10:52
Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... 10:47
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! 10:10