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10 numara benim

Katalan ekibinin, 200 milyon euro’luk transfer teklifini reddettiği 16 yaşında İspanyol yıldız, “Barcelona’da efsane olmak ve 10 numarayı formayı giymek istiyorum” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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10 numara benim

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Barcelona'nın 200 milyon euro'luk teklifi reddetmesiyle ilgili konuşan Lamine Yamal, "Futbolumun beğenilmesinden ve takdir edilmesinden dolayı çok mutluyum ancak şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı. Devler Ligi maçıyla ilgili genç oyuncu, "PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız ilk maçı muhtemelen 1-0 kazanırız. Golü de ben atarım" dedi. 10 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Yamal, "Barcelona efsanesi olmak istiyorum. Forma şu anda Ansu Fati'de. O burada olmazsa onu giymekten gurur duyarım. Barcelona'nın '10' olmak herkesin hayalidir. Tabii ki bu kulübün karar vereceği bir şey" açıklamasında bulundu. Barcelona'da bu sezon 40 maça çıkan 16 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

BARÇA'DA JOAO CANCELO DEVAM EDİYOR

Katalan ekibin, Manchester City'den kiraladığı Joao Cancelo, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Portekizli sağ bek, gelecek sezon kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor. Sport'un haberine göre; Arsenal, Bayern Münih, Chelsea ve Suudi Arabistandan birkaç kulüp Cancelo'ya ilgi gösterdi ancak Cancelo, Barcelona'da kalmak istediğini yönetime belirtti. Bu doğrultuda Barcelona da Cancelo'nun bonservisini satın almak istiyor. Haberde, Portekizli oyuncuyu elinden çıkarmak isteyen Manchester City'nin yıldız isim için Barcelona'dan en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği aktarıldı. Barcelona'nın ilk önceliğinin ise tıpkı şu an olduğu gibi Cancelo'yu 1 yıl daha kiralamak olduğu ifade edildi. Barcelona ile bu sezon 33 maça çıkan Cancelo, 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

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