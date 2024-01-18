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UEFA yetkilileri TFF'yi ziyaret etti!

UEFA yetkililerinden oluşan bir heyet, 16-17-18 Ocak tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:36
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UEFA yetkilileri TFF'yi ziyaret etti!

Grassroots alanında gelişim sağlamaya yönelik olarak yapılabilecek çalışmalar öncesinde UEFA'ya bağlı tüm federasyonlarla gerçekleştirilen öz değerlendirme toplantıları çerçevesinde UEFA Yetkilileri, 16-17-18 Ocak tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.

Toplantılarda Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yanı sıra Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, FGD ve TFF profesyonelleri, UEFA'yı temsilen ise UEFA Grassroots Mentörü Helen Croft, UEFA Grassroots Komite Üyesi Kenneth Rasmussen ve UEFA Antrenör Eğitimcisi Les Howie yer aldı.

Görüşmelerde 'Antrenör Eğitimi', 'Kulüp Gelişimi', 'Okullarda Futbol', 'Esnek ve Farklı Oyun Formatları', 'Futsal' ve 'İnsan Kaynağı' konularında mevcut duruma dair fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca yapılabilecek iş birlikleri ve mevcut fırsatlar dahilinde ortaya konabilecek yeni çalışmalarla ilgili paylaşımlar gerçekleşti.

Grassroots futbolunun gelişimi ve ülke futbolunun tüm alanlarının ortak felsefe dahilinde daha iyi noktalara getirilmesi, bu süreçte pazarlama ve dijital alanlarında verilebilecek desteklerle ilgili olarak TFF'nin diğer profesyonelleriyle de değerlendirmeler yapıldı.

Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil ile de bir araya gelen UEFA yetkilileri, toplantılar sonrasında Genel Sekreter Av. Taner Senseven ve Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal ile genel bir değerlendirmede bulundu.

Ziyaretin ardından da Taner Senseven ve Mustafa Aztopal, konuklarına birer A Milli Takım forması takdim etti.

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