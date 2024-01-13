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Şölen başlıyor

Yıldızların sahneye çık çıkacağı Afrika Uluslar Kupası, bugün başlıyor. Organizasyonun ilk maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau saat 23.00’te karşı karşıya gelecek

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Şölen başlıyor

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Afrika Uluslar Kupası'nda geri sayım sona erdi. Dev turnuvada açılış maçı bugün yapılacak. Organizasyonun ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadele TV 8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. A Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Nijerya ile Ekvator Ginesi yarın kozlarını paylaşacak.

BÜYÜK ÖDÜL 7 MİLYON DOLAR

Senegal'in son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösterecek. Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Şampiyon takıma 7 milyon dolar ödül verilecek turnuvada, Mohamed Salah, Sadio Mane, Victor Osimhen, Nicolas Jackson, Achraf Hakimi ve Riyad Mahrez gibi yıldızlar sahne alacak.

TÜRKİYE'DEN 34 OYUNCU

Turnuvada Süper Lig'den 31, 1. Lig'den de 3 futbolcu yer alacak. Türkiye'den 4 oyuncuyla turnuvada en fazla Beşiktaş'tan futbolcu var. Trabzonspor'dan 3, Galatasaray ve Fenerbahçe'den 2'şer futbolcu turnuvaya davet aldı.

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