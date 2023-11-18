Bosna Hersek - Slovakya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Bosna Hersek - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Bosna Hersek ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Slovakya maçı 19 Kasım Pazar günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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