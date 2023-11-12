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Vedat Muriqi İsrail polisinin Kosova'ya getirilmesine tepki gösterdi!

La Liga ekiplerinden Real Mallorca’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, İsrail polisinin Kosova’ya getirilmesini “Bilmiyorum, neden bu kadar korkuyorlar?" sözleriyle eleştirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 14:02 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 14:03
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Vedat Muriqi İsrail polisinin Kosova'ya getirilmesine tepki gösterdi!

Bir dönem Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, ve Fenerbahçe formalarını giyen Muriqi, Kosova ile İsrail arasında bu akşam Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanacak maç öncesinde yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

İsrail polisinin güvenlik amacıyla Kosova'ya getirilmesini eleştiren Muriqi, "Daha önce Karadağ ve Romanya buraya oynamaya geldiler. Hiçbir sorunları yoktu, kendi polislerini getirmediler. Futbol oynamaya geliyorlar, bilmiyorum, neden bu kadar korkuyorlar veya başka bir şey mi var? Kosova'daki havaalanımızda bizi kontrol etmeye gelen İsrail polisleri vardı. Kavga etmek için değil, spor için gidiyoruz. Futbolda siyasete her zaman karşıyım ama maalesef gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Kosova Futbol Federasyonu (FFK) ise yazılı bir açıklama yayımlayarak, Muriqi'nin İsrail emniyetine ilişkin yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti. FFK, Muriqi'nin konuşmasında, Kosova'nın mart ayında İsrail ile Tel Aviv'de oynadığı maç öncesinde yapılan kontrole atıfta bulunduğunu vurguladı.

Kosova ile İsrail, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında 12 Kasım Pazar günü TSİ 22:45'te Başkent Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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