Belçika CEO’su kovuldu

Belçika Futbol Federasyonunun CEO'su Peter Bossaert, yönetimden onay almadan maaşını artırdığı gerekçesiyle kovuldu. Federasyon yönetim kurulu, Peter Bossaert hakkındaki suçlamayı görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından 2018'den beri görevde olan Peter Bossaert'in görevine son verildiği duyuruldu.
Belçika Futbol Federasyonunun CEO'su Peter Bossaert, yönetimden onay almadan maaşını artırdığı gerekçesiyle kovuldu. Federasyon yönetim kurulu, Peter Bossaert hakkındaki suçlamayı görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından 2018'den beri görevde olan Peter Bossaert'in görevine son verildiği duyuruldu.