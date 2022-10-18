İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Maç sonrası yaptığı açıklamada da Benzema, "Oruç tutmamın bana olumsuz bir etkisi yok, Ramazan benim hayatımın bir parçası ve dinim orucu farz kılıyor. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.