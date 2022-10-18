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İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız golcü Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu, yıllarca takım arkadaşlığı yaptığı golcü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gölgesinden kurtulduktan sonra ne kadar parlak bir yıldız olduğunu gösterdi. İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı öyküsü...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 15:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 15:42
İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, dün Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

2009 yılından Ronaldo ile birlikte Real Madrid kariyerine aynı yılda başlayan Benzema, her sezon birçok gole imza atmasına rağmen takım arkadaşı Ronaldo'nun gerisinde kalarak gollerinden daha çok Ronaldo'ya yaptığı asistlerle gündeme geldi.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Benzema, attığı goller dışında 104 asistle Real Madrid'in tüm zamanların en çok asist yapan oyuncusu özelliğiyle de dikkati çekiyor.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Futbol dünyası, 2018 yılında Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılması sonrası ise Benzema'nın görünen yeteneğinin ötesinde arka planda kalan ve o zamana kadar tam olarak fark edilmeyen bir yıldıza dönüşümüne şahit oldu.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İKİNCİ MÜSLÜMAN

Otoriteler tarafından "yetenekli, çalışkan ve özverili" olarak tanımlanan Benzema, bu ödülü 1998 yılında kazanan Zinedine Zidane'nın ardınan Altın Top ödülünü kazanan ikinci Müslüman futbolcu oldu.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü de kazanan Benzema, Ballon d'Or'u kazanan beşinci yine Zidane'den sonra Fransız ve Arap asıllı ikinci oyuncu oldu.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Sosyal medya hesaplarından İslami paylaşımlar yapan daha önce umreye de giden Benzema, devamlı olarak Hazreti Muhammed'in sünneti olan hacamat tedavisi yaparken çekilen fotoğrafını "Elhamdülillah" notuyla paylaşıyor.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Ramazan ayında oruç tutan Benzema, inancı hakkında ise söylediği şu ifadeleriyle belleklerde yer almakta:

"İnancım her gün odaklanmama yardımcı oluyor. Bana fayda sağlıyor. İnancım, benim, ailem ve işim için bir güç kaynağı, kelimenin tam anlamıyla her şeyim."

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Benzema, geçen nisan ramazan ayında UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'ye karşı oynanan karşılaşmaya 15 dakika kala iftarını yapması ve maçta hat-trick yapması futbolcuyla ilgili unutulmayan anekdotlar arasında yer alıyor.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Maç sonrası yaptığı açıklamada da Benzema, "Oruç tutmamın bana olumsuz bir etkisi yok, Ramazan benim hayatımın bir parçası ve dinim orucu farz kılıyor. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

ÇOCUKLUĞU

Benzema, 19 Aralık 1987'de Fransa'nın Lyon kentinde babası Hafid Benzema ve annesi Wahida Djebbara'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Fransa'nın doğusundaki Lyon kentinde suç oranın yüksek olduğu Bron Mahallesi'ne yerleşen Cezayirli bir göçmen ailesinden dünyaya gelen Benzema, çocukken de birçok sorunun üstesinden geldi.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Futbol kariyerine henüz 8 yaşındayken memleketi Bron kulübünde başlayan Benzema, çok erken yaşta futbol oynamaya başladığında arkadaşları tarafından Coco lakabıyla anıldı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Yeteneği Olimpik Lyon tarafından fark edilen Benzema, Bron'u satmaya ikna etmek için ziyaret ettiler. O zamanki Bron Başkanı Serge Santa Cruz onu satmayı reddetti ama Lyon yetkilileri, Benzema'nın ailesiyle görüştükten sonra anlaşma yapıldı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

9 yaşındaki Benzema, Lyon'da genç takımında oynadığı sırada Lyon A takımı top toplayıcı olarak da görev yaptı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

PROFESYONEL KULÜP KARİYERİNDE SADECE LYON VE REAL MADRID FORMASI GİYDİ

Kulüp kariyerine bakıldığında Olympique Lyon'da 2004-2009 sezonları arasında 148 maçta 66 gol atarak 4 Ligue 1 Şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası ve 4 Fransa Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Olympique Lyon'dan İspanyol devine transferi de o zaman gündem oldu. Benzema, 2009 yılında Real Madrid'e 35 milyon avro değerinde bir anlaşmayla katıldığında, bu transfer o zamanki en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız futbolcu rekoru oldu.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

REAL MADRID FORMASIYLA 23 KUPA KAZANDI

Benzema, 2009 yılından beri formasını giydiği Real Madrid formasıyla ise 615 maçta 328 gol kaydetti. Real Madrid takımında 450 gol atan Ronaldo'nun ardından Benzema, 328 gol ile İspanyol devinde en fazla gol atan futbolcu oldu.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Benzema, Real Madrid formasıyla 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga şampiyonluğu, 4 UEFA Super Kupa, 2 İspanya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 4 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu olmak üzere toplam 23 kupa kazandı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Real Madrid takımında 2021-2022 sezonunda tüm kulvarlarda 46 maçta 44 gol atan Benzema, İspanya La Liga'da 27 gol ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol ile iki büyük kulvarda da aynı sezonda gol kralı unvanına da sahip oldu.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA 37 GOL ATTI

Fransa A Milli Futbol Takımı'nda ise 97 maça çıkan Cezayir asıllı futbolcu, 37 gol atma başarısı gösterdi.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Benzema, Fransa Milli Takımı'yla 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna da ulaştı.

İşte Karim Benzema'nın Ballon d'Or'a uzanan başarı hikayesi!

Uluslar Ligi Şampiyonluğu, Benzema'nın Fransa A takımıyla kazandığı ilk kupa olurken kariyerinin 27. kupasıyla birlikte futbol tarihindeki en madalya sahibi Fransız futbolcusu olarak da kayıtlara geçti.

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