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Mısır Gabon 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Mostafa Mohamed süre almadı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 6. ve son haftasında Mısır ile Gabon kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Mısır 3 puanın sahibi oldu. Mısır'a galibiyeti getiren golleri Magdi Kafsha ve Obiang (k.k.) kaydetti. Gabon'un golü ise Jim Allevinah'tan geldi. Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed karşılaşmada süre almadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 18:13 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 18:16
Mısır Gabon 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Mostafa Mohamed süre almadı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Mısır ile Gabon karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Magdi Kafsha ve 75'te Obiang (k.k.) kaydetti. Gabon'un golü ise Jim Allevinah'tan geldi. Ayrıca Gabon'da 87. dakikada Bouanga çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MOSTAFA MOHAMED SÜRE ALMADI
Daha önce Dünya Kupası'nı garantileyen Mısır'da teknik direktör Carlos Queiroz, büyük bir revizyona gitti. Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Mısır grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanla kapattı. Gabon ise 7 puanla bitirdi.

F GRUBU PUAN DURUMU

Mısır - 6 maç - 14 puan
Gabon - 6 maç - 7 puan
Libya - 6 maç - 7 puan
Angola - 6 maç - 5 puan

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