Haberler Futbol Uruguay-Arjantin: 0-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Angel Di Maria Muslera'lı Uruguay'ı üzdü

Uruguay-Arjantin: 0-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Angel Di Maria Muslera'lı Uruguay'ı üzdü

Son dakika spor haberleri... Tek grupta 10 takımın yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay Milli Takımı, Arjantin'e Di Maria'nın attığı golle 1-0 mağlup oldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 07:19
Uruguay-Arjantin: 0-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Angel Di Maria Muslera'lı Uruguay'ı üzdü

2022 FIFA Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, sahasında Arjantin'i konuk etti. 10 takımdan oluşan grupta Arjantin, rakibini Angel Di Maria'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Uruguay ise 16 puanla 6. sırada kaldı.

Öte yandan Uruguay'da kaleyi 90 dakika boyunca Galatasaraylı Fernando Muslera korurken Arjantin'de ise Lionel Messi 76'da oyuna dahil oldu. Grup lideri Brezilya, Kolombiya'yı yenerek 2022 Katar Dünya Kupası'na Güney Amerika kıtasından katılmayı garantileyen ilk takım olmuştu.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

DİĞER
Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural'ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!
Aşkta kazanan Hadise modada kaybetti! "Kert karta kaçmış"
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor